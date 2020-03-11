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Lüleburgaz'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

11.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:42
Lüleburgaz'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor
Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanlarında ilaçlama gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, dezenfekte çalışmalarını kent geneline yaydıklarını bildirdi.
Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra söz konusu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Gerenli, "Belediyemiz virüse karşı gerekli önlemleri alırken, vatandaşlarımızın da bireysel olarak alacağı önlemler son derece önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Lüleburgaz, Güncel

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