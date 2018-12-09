Lüleburgaz'da Refüjler Yeşillendirildi

Lüleburgaz
'da refüjlerde çimlendirme yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yeşillendirme çalışmaları kapsamında Çetin Yelmez Bulvarı'nda refüjlere çim serildi.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.
İlçede yeşil alanları arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Gerenli, çiçek ve ağaçlandırma çalışmalarının da yapacağını belirtti.
Gerenli, ilçenin çehresini değiştirmeye, Lüleburgazlıların hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Lüleburgaz
09 Aralık 2018 Pazar 11:08