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Lüleburgaz'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

04.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:04Lüleburgaz'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı
'nin ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Güneş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Erkan Günebakan'a ait inşaat ve araç malzemesi satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Motor yağı, tiner ve gaz yağı gibi yanıcı maddelerin de bulunduğu öğrenilen iki katlı iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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