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Lüleburgaz'da spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

Kırklareli İl Genel Meclisince, Lüleburgaz ilçesindeki spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

30.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:14Lüleburgaz'da spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
İl Genel Meclisince, ilçesindeki kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.
8 Kasım Stadı'nda düzenlenen törende, kulüpler için alınan malzemeler 26 kulübün yöneticilerine teslim edildi.
Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Tuzcu, Yeşim Girgin, Mehmet Gülay Erkol ve Kamer Tuna katıldı.
Meclis üyesi Tuzcu, konuşmasında, İl Genel Meclisinin ilçeye düşen payının bir kısmını spor kulüplerine ayırdıklarını belirtti.
Yardım kapsamında faaliyet gösteren spor kulüplerinin her birine 5 bin 137 lira ayırdıklarını ifade eden Tuzcu, tüm kulüplere 133 bin 567 lira değerinde malzeme yardımı yapıldığını söyledi.
Spor kulüplerinin her zaman desteklenmesi gerektiğini anlatan Tuzcu, "Yapılan yardımda emeği geçenlere, önceki meclis üyelerine teşekkür ederim. Bu yardım onların zamanında çıkmıştı. Lüleburgaz'daki spor kulüplerine ve diğer ilçelerdeki spor kulüplerine yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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