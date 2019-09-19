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Lüleburgaz'da toplu taşıma, yürüme ve bisiklete farkındalık

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu ve 'Why We Cycle' belgeselinin gösterimi gerçekleşti.

19.09.2019 15:54Lüleburgaz'da toplu taşıma, yürüme ve bisiklete farkındalık
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu ve 'Why We Cycle' belgeselinin gösterimi gerçekleşti.

Avrupa Hareketlilik Haftası olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte toplu taşımanın yaygınlaşması, yürüme ve bisiklete binme gibi sürdürülebilir hareketliliğin arttırılması amacıyla Kongre Meydanı'ndan başlanarak Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi'ne(LYMBA) bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bisiklet turuna Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katılırken, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın destekçilerinden olan belediye tarafından daha sonra Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi'nde(LYMBA) hazırlanan dev ekranda Hollanda Başkonsolosluğu tarafından gönderilen Why We Cycle adlı belgesel katılımcılarla birlikte izlendi. Katılımcılara patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunuldu. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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