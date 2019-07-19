Lüleburgaz
'da trafik değerlendirme toplantısı yapıldı.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yılın ilk 6 ayında yaşanan kazalar ve kaza nedenleri görüşüldü.
Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, sürücülerin trafik kurallarına en iyi şekilde riayet etmesini istedi.
Trafik kazalarının yaşanmaması için çalıştıklarını ifade eden Kaya, kazaların yaralanma ve ölüm gibi kötü sonuçlar meydana getirdiğini belirtti.
Emniyet ve Jandarma teşkilatının kazalara karşı birçok tedbir aldığını aktaran Kaya, kazaların yaşanmaması temennisinde bulundu.
Toplantıda, karayollarında trafik tedbirlerin arttırılması, vatandaşların dikkatli araç kullanmaları için çeşitli faaliyetler yapılması konuları görüşüldü.