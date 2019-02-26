Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Lüleburgaz
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi
Emel Caddesi'nde Onur Deniz Çakırel idaresindeki 39 TB 510 plakalı otomobil ile Hüseyin Aksu
yönetimindeki 39 SK 584 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Aksu'nun kullandığı kamyonet, bir apartmanın bahçe korkuluklarında askıda kaldı.
Kazada kamyonet sürücü Aksu ve eşi Fidan Aksu yaralandı.
Yaralanan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aksu, Lüleburgaz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA