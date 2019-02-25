Lüleburgaz'da "Vergi Haftası" Etkinlikleri

Kaynak: İHA

30. Vergi Haftası etkinlikleri Lüleburgaz'da da kutlandı. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında yapılan törende konuşan Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Ünver, "Yaşamak Allah vergisi, vergi ise vatandaşlık görevidir" dedi.Kutlamalar kapsamında Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Verginin yapılan kamu hizmetlerinin en önemli kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Ünver, "Devletimiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği kamu hizmetlerinin en önemli kaynağını vergi gelirleri oluşturuyor. Vergi bilincinin yerleşmesi, verginin tabana yayılması ülke ekonomisinin geleceği ile doğrudan ilişkilidir. Yaşamak Allah vergisi, vergi ise vatandaşlık görevidir. Vergi Dairesi olarak da vatandaşlarımızda vergi bilincinin daha çok oluşturulması amacıyla hafta boyunca bazı kurum ve kuruluşları, okullarımızı ve mükelleflerimizi ziyaret edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ