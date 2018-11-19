Lüleburgaz'da Yol Çöktü

Lüleburgaz
ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu otomobil çukura saplandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Eski Bedir Caddesi'nde Doğan Erol
yönetimindeki 39 LM 554 plakalı otomobilin geçtiği sırada yolda çökme meydana geldi.
Çökme sonucu otomobilin bir lastiği çukura saplandı.
Erol'un yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, otomobili saplandığı çukurdan çıkardı.
Öte yandan polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Doğan Erol,Lüleburgaz
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:00