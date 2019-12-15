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Lüleburgaz'da yol yapım çalışması

Lüleburgaz Belediyesince yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıldı.

15.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:52Lüleburgaz'da yol yapım çalışması
Belediyesince yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.
Hizmet seferberliğinin devam ettiğini kaydeden Gerenli, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ve Ülkü sokakta çalışmalarda bulunduklarını belirtti.
3 bin 600 metre kare parke taşı yapılacağını ifade eden Gerenli, yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını 2020 yılının ilk 6 ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.
İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını bildiren Gerenli, çalışmalar sonunda Lüleburgaz'ı modern ve estetik bir kent görünümüne kavuşacağını kaydetti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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