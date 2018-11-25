Lüleburgaz'daki Alışveriş Merkezinde Yangının İzleri Siliniyor

Lüleburgaz
ilçesinde yangın çıkması sonucu zarar gören alışveriş merkezinde tadilat çalışmaları başladı. Kocasinan
Mahallesi İstanbul Caddesi
'ndeki alışveriş merkezinin zemin katındaki çocuk oyuncak bölümünde 9 Kasım Cuma günü 3 kişinin yaralandığı, mahsur kalan 13 kişinin ise itfaiye ekiplerince kurtarıldığı yangının izleri siliniyor.
Yangının ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla tadilat ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.
Yangın sırasında zarar gören bölümler yeniden boyanarak, havalandırma kanalları ve kırılan camlar onarılıp eski haline getiriliyor.
Alışveriş merkezindeki firmalar da zarar gören ürünlerini toplayarak mağaza dışına çıkarıyor.
Oyuncak bölümü kapatılan merkezin aralık ayında yeniden hizmete açılması hedefleniyor.
İstanbul Caddesi,Lüleburgaz
25 Kasım 2018 Pazar 10:34