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Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirdi.

11.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:44Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı
Valisi Osman Bilgin, Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirdi.
Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.
Yıl içerisinde hizmete açılacak hastanenin son teknoloji ile donatılacağını anlatan Bilgin, "Hastanemiz gerçekten çok kaliteli ve modern olacak. Belki Trakya'daki sayılı hastanelerden biri olacak. Biz çalışmalarımızı en hızlı şekilde sürdürüyoruz. Haziran ayı gibi hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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