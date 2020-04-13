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Lüleburgaz Gençlik Merkezi, günde 500 siperlikli maske üretiyor

Lüleburgaz Gençlik Merkezi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri için günde 500 siperlikli maske üretiyor.

13.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:16
Lüleburgaz Gençlik Merkezi, günde 500 siperlikli maske üretiyor
Lüleburgaz Gençlik Merkezi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri için günde 500 siperlikli maske üretiyor.
Gençlik Merkezi gönüllüleri, MÜSİAD Kırklareli İl Başkanlığı desteği ile sağlık personeli, jandarma ve polis ekipleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için kolları sıvadı.
Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Aslı Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli sokakta olmak zorunda kalan görevlilere koruyucu ekipman desteği sağladıklarını belirtti.
Gönüllülerin gece gündüz çalışarak siperlikli maske ürettiğini ifade eden Özçelik, günde 500 maskeyi kullanıma hazır hale getirdiklerini söyledi.
Maskelerin koronavirüs mücadelesinde vefakarca görev alan çalışanlara ulaştırdığını aktaran Özçelik, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Güncel
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