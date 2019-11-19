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Lüleburgaz HEM'de çocuk bakım elemanı kursu açılıyor

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından 936 saat sürecek çocuk bakım elemanı kursu açılıyor.

19.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:59Lüleburgaz HEM'de çocuk bakım elemanı kursu açılıyor
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından 936 saat sürecek çocuk bakım elemanı kursu açılıyor.

Lüleburgaz halkının meslek ve beceri edinmesini sağlamak amacıyla çeşitli sertifikalı kurslar açan Halk Eğitim Merkezi 936 saat sürecek çocuk bakım elemanı kursu açacak. Açılacak kurs Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olacağı en uzun süreli kurs olacak. Aynı zamanda meslek edindirme kursu olan programdan mezun olacak kursiyerler kreş ve anasınıflarında yardımcı personel olarak görev alabilecek.

Kursun Lüleburgaz'da ilk defa açılacağını söyleyen Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, kursun eğitiminin okul öncesi öğretmenleri tarafından verileceğini ve kursa katılmak isteyen Lüleburgazlı vatandaşların Halk Eğitim Merkezi'ne başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. - KIRKLARELİ

Güncel

Kaynak: İHA

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