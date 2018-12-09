Lüleburgaz- Muratlı
yolunda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
KIRKLARELİ - Lüleburgaz-Muratlı yolunda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Kırklareli
'nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Büyükkarıştıran
Beldesi ile Tekirdağ
'ın Muratlı içesi Karayolunun 4. Kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; D.Ş.C. idaresindeki 34 SN 9616 plakalı tır ile M.Z.Ç. hakimiyetindeki 59 NE 269 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki tırın kafa kafaya çarpışması ile tırın içerisinde sıkışan M.Z.Ç itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.2 tırın çarpışması ile trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tekirdağ,Lüleburgaz,Muratlı
09 Aralık 2018 Pazar 16:16