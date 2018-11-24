Lüleburgaz Sydv Müdürü Akçakabak Görevine Başladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:27



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:27

Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne (SYDV) atanan Alpaslan Akçakabak görevine başladı.Akçakabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lüleburgaz'a atanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.İhtiyaç sahiplerine yardım eden bir kurumda çalışmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Akçakabak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacı kapsamında hizmetleri sürdüreceklerini kaydetti.Kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayacaklarını belirten Akçakabak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşların her zaman yanında olduklarını aktardı.