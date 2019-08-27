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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (LTSO) hizmet binasının yıkımına başlandı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (LTSO) hizmet binasının yıkım işlemine başlandı.

27.08.2019 11:37 Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (LTSO) hizmet binasının yıkımına başlandı
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (LTSO) hizmet binasının yıkım işlemine başlandı.

Lüleburgaz Doğrusal Mühendislik İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti tarafından LTSO hizmet binasının yıkım işlemine başlandı. Şirket personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda dozer aracılığıyla LTSO hizmet binası taşıyıcı karkası yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında Lüleburgaz itfaiyesi de oluşan tozun çevreye dağılmamasını sağlayarak yıkıma destek verdi.

Şirket yetkilisi ve İnşaat Mühendisi Emre Demirci yaptığı açıklamada, "Bugün itibariye çalışmalarımıza başladık. Bugün binanın taşıyıcı karkasını yıkıyoruz. Hafta içi de molozları alacağız. Yaklaşık bir yıl sonra modern ve yeni bir binayı Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim etmiş olacağız. Lüleburgaz için hayırlı olsun" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA

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