Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Kooperatif Genel Kurulu

Lüleburgaz
Yağlı Tohumlar Kooperatifi Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda, 316 oy alan Rahim Kurt, yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.
Kurt, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Birlik ve beraberlik içerisinde kooperatif için çok iyi çalıştıklarını ifade eden Kurt, yine aynı performans ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Birliğe yeni bir heyecan yaşatmak istediğini aktaran Kurt, Trakya
Birlik Yönetim Kurulu'na aday olacağını söyledi.
Kurt'un yönetim kurulu listesinde Mustafa Balcı
, Çetin Ölmez, Ercan Kaya
, Hüseyin Harphaslan ve Erkan Akın
yer alıyor.
Lüleburgaz