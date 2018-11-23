Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde Kurs Açılacak

Lüleburgaz
Yıldızları Lezzet Akademisi iş birliği protokolü imzalandı.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin makamında gerçekleştirilen törende, Gerenli ile Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında belediyeye ait Lezzet Akademisi'nde, aşçılık, pastacılık, servis, sunum gibi kurslar açılacak.
Belediye Başkanı Gerenli, burada yaptığı konuşmada, Lezzet Akademisi'ni aktif hale getirmek istediklerini söyledi.
Gastronomi alanında vatandaşları yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Gerenli, yaratıcılığın da ortaya çıkmasına olanak sağlayacaklarını belirtti.
Gerenli, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Lüleburgaz