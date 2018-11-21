Lüleburgazlı Sporcular Karate Avrupa Şampiyonası'na Katılacak

Lüleburgaz
Şamiloğlu Spor Kulübü'nün 3 sporcusu, Karate Avrupa
Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
Geçen hafta Rize
'de gerçekleştirilen Türkiye
Karate Şampiyonası'nda şampiyon olan Abdul Samet Köse
, Uğur Burak Özgündüz ve Kıymet Neşe Döken Danimarka
'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Takım antrenörü Şemsi Şamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na sporcu gönderdikleri için sevinçli olduklarını söyledi.
Üç sporcusunun da şampiyonada başarı elde edeceğine inandığını kaydeden Şamiloğlu, milli formayı giyen her sporcunun kendi gözünde şampiyon olduğunu dile getirdi.
Çıtayı sürekli yüksek tuttuklarını ifade eden Şamiloğlu, alt yaş kategorilerinde de gelecek yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonları çıkartmak istediklerini belirtti.
Şamiloğlu, Köse'nin ümitler, Özgündüz'ün gençler ve Döken'in ise 21 yaş altı kategorisinde mücadele edeceğini anımsattı.
Danimarka,Lüleburgaz,Avrupa
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:16