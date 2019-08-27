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Lüleburgazlı sporculardan uluslararası başarı

Lüleburgaz Şamiloğlu Karate Spor Kulübü sporcuları, milli takımla katıldığı Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Turnuvası'na yeni başarılara imza attı.

27.08.2019 13:05 Lüleburgazlı sporculardan uluslararası başarı
Lüleburgaz Şamiloğlu Karate Spor Kulübü sporcuları, milli takımla katıldığı Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Turnuvası'na yeni başarılara imza attı.

Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Turnuvası geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Turnuvaya 9 ülkeden 1488 sporcunun katıldı. Şamiloğlu Spor Kulübü sporcuları da turnuvada hem Türkiye'yi hem de Lüleburgaz'ı temsil etti.

Şamiloğlu Spor Kulübü sporcularından Sude Tüysüz, ferdi kumitede ve takım kumitede 3. olurken, Beyza Ataklı da ferdi kumitede 3., takım kumitede de 1.'lik elde etti. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Karadeniz, Spor

Kaynak: İHA

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