Lüleburgazspor'da Bababeskispor Maçı Hazırlıkları

Kırklareli
Amatör Süper Lig ekiplerinden Lüleburgazspor
, Babaeskispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Yüksel Güdücüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Babaeskispor maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Ligde geride kalan hafta beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını anımsatan Güdücüoğlu, bu hafta bu mağlubiyeti telafi etmek istediklerini belirtti.
Babaeskispor maçının kendileri için zorlu geçeceğini ifade eden Güdücüoğlu, sezon sonunda hedefledikleri şampiyonluğa ulaşmak için bu zorlu maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.
Güdücüoğlu, karşılaşmada mücadele edecek olan her iki takım oyuncularına da başarı diledi.
Kırklareli,Lüleburgazspor