06.07.2019 16:22
Haberler» Yaşam» Haber

Lületaşı Festivaline yoğun ilgi

Lületaşı Festivaline yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali devam ediyor.

Adı Eskişehir ile bütünleşen, dünyadaki bütün rezervlerin yarısından fazlasının Eskişehir'de bulunduğu ve Eskişehir'e yapılacak olan Kömürlü Termik Santral ile tehdit altında olan lületaşına farkındalık oluşturmak için Odunpazarı Belediyesi tarafından Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, ikinci gününü geride bıraktı. Odunpazarı Meydanında gerçekleşen festivalde, açılan stantlarda bir taraftan lületaşı ustaları hünerlerini sergilerken diğer tarafta da lületaşından yapılan bir birinden güzel pipo, kolye, zarf açacağı ve biblolar sergileniyor.

Amatör lületaşı oyma yarışması başladı

'Deniz Köpüğü' sloganı ile gerçekleştirilen festival kapsamında Amatör Lületaşı Oyma Yarışması yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada, vatandaşlar lületaşına şekil vermenin mutluluğunu yaşadı. Lületaşı ilk kez tanışanların heyecanı ise yüzlerinden okundu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Vatandaşlar Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivaline yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezen vatandaşlar, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler ve lületaşı ile ilgili bilgi aldı. Vatandaşların bazıları lületaşı ustaları ile birlikte lületaşına şekil verirken, bazıları da stantlarda yer alan lületaşından yapılmış eserlerden de satın aldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam

Son Dakika Haberleri
16:41   24'üncü Nartlanı Toy Günü Festivali Eskişehir'de gerçekleştirildi
16:22   Lületaşı Festivaline yoğun ilgi
16:05   Mesudiye'ye içme suyu müjdesi
15:47   İnsanlık hala ölmemiş dedirtti
15:18   Tepebaşı'nda tonlarca atık kazanıma dönüşüyor
15:18   Kazım Kurt'tan Bakkalcıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
15:17   Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adına 10 fidan