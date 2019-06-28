Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Özbekistan 'ın Cizzak şehrinde bulunan bir lunaparkta gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Adrenalin Max adı verilen eğlence aracının yükseldiği anda kopması sonucu meydana gelen feci kazada 19 yaşındaki bir genç kızın yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı çocuklarının eğlenceli anlarını çekmek isteyen ailelerin amatör kameralarına yansıdı. Kazadan sonra ise aileler yere çakılan eğlence aracına koşarak çocuklarını kurtarma telaşına düştü.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Basına yapılan açıklamaya göre Özbekistan'ın Cizzak şehrinde bulunan lunaparkta yaşanan kazada 4 çocuk ve gencin yaralandığı, 19 yaşındaki bir kız çocuğunun ise yaşamını yitirdiği doğrulandı. Yaralananların hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi.