18.06.2019 16:39
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Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü

Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü

Lunaparkta bir kadın, bindiği 'sarkaç' isimli oyun makinesinden düştü.

Lunaparkta bir kadın, bindiği 'sarkaç' isimli oyun makinesinden düştü. Oyun makinesi, kadına çarparak platformun arka tarafına fırlattı.
Olay, Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. 'Sarkaç' isimli oyun makinesine binen kadın, makinenin ters dönmesiyle aşağıya düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının ters şekilde duran oyun makinesinden düştüğü, ardından makinenin savrularak kadına çarptığı ve kadını makinenin bulunduğu platformun arka kısmına doğru fırlattığı görülüyor.
Yerel medya, emniyet kemerinin kopmasıyla kadının makineden düştüğünü; kazayı ise hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu. Ayrıca, söz konusu oyun makinesinin güvenlik sertifikasına sahip olup olmadığının henüz belirlenemediği belirtildi.


- Meksika
Kaynak: DHA
Ciudad Juarez, Meksika, Dünya

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