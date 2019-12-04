Haberler » Güncel » Lunaparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Lunaparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, lunaparkta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Suriyeli Abdul Cabbar Hüseyin (23) yaşamını yitirdi, Rıfat Urgan (33) ise yaralandı.

04.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:02Lunaparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın ilçesinde, lunaparkta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Suriyeli Abdul Cabbar Hüseyin (23) yaşamını yitirdi, Rıfat Urgan (33) ise yaralandı. Kavgaya karışıp, kaçtığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Dalaman'a bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Lunaparkta, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Suriye uyruklu Abdul Cabbar Hüseyin başından, lunapark çalışanı Rıfat Urgan ise vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vuruldu. Kavgaya karışan Osman K. (18), Cenk Ö. (18) ve Enes Can M. (18) ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Abdul Cabbar Hüseyin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgada yaralanan Rıfat Urgan ise ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Urgan, buradaki ilk müdahale sonrası ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Osman K., Cenk Ö. ve Enes Can M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



Dalaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16 Kaygan zeminde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Haber
11:16 Ardahan beyaza büründü - Haber
11:15 Engelliler engelleri aşmak için toplandı - Haber
11:15 Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü 8 Aralık'ta CRR'de - Haber
11:15 Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haber
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor - Haber
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:21:51