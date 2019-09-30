Haberler » Güncel » Haber

Lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki lunaparkta çıkan jeton tartışmasında, Eren Erbahçeciler (34), kızının gözü önünde göğsünden vurularak öldürüldü.

30.09.2019 12:05Lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki lunaparkta çıkan jeton tartışmasında, Eren Erbahçeciler (34), kızının gözü önünde göğsünden vurularak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı lunapark personeli K.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Salihli- Ödemiş yolu üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı Eren Erbahçeciler, 10 yaşındaki kızıyla birlikte lunaparka eğlenmeye gitti. İddiaya göre, Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında, oyun aletlerinde kullanılan jeton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken K.S., yanındaki tabancayla Eren Erbahçeciler'i göğsünden yaraladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde yerde kalan Erbahçeciler, ambulansla, kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Erbahçeciler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbahçeciler'in kızı ise yakınlarına teslim edildi. Polis, olay yerinden kaçan K.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Salihli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:01 Milas'ta 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
16:01 Çocukların bulduğu kara kaplumbağasını sahiplendi - ORDU
16:01 İstanbul-yenibosna'da silahlı saldırı; 2 yaralı
16:01 İstanbul-avcılar'da çadırda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
16:01 Adana 16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı
16:01 Havalimanı terminaline tilki girdi
16:01 Vali Memiş'ten 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı