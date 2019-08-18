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Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş sırtından bıçaklandı

Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklanarak hastanelik oldular.

18.08.2019 01:32 Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş sırtından bıçaklandı
Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklanarak hastanelik oldular. Yaralanan uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinindeki fuar alanı mevkisindeki lunaparkta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan (53) ile Irak uyruklu Mohammed Saadı Hammeed A Bayatı (30) sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan ırak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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