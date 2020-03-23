Lütfen evde kal Türkiye!

Pazar akşamı yaptığı canlı yayında Koronavirüs için Foça Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları ve ilçe genelinde alınan tedbirleri anlatan Başkan Fatih Gürbüz, konu hakkında vatandaşlardan gelen soruları ve istekleri cevaplandırdı. Başkan Gürbüz; ''65 yaş ve üstü büyüklerimiz ve sevgili Foçalılar, lütfen uyarılara ve sokağa çıkma yasaklarına uyalım. Mutlaka sabretmeliyiz.Lütfen evde kal Türkiyem, ev de kal İzmir, evde kal Foça''dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geçen aylarda doğan ikiz çocuklarının da göründüğü canlı yayında, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplandırdı.

Haydi eve

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, pazartesi sabahı da Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşları, dışarı çıkmamaları konusunda sempatik biçimde uyardı.

Kaynak: Bültenler