Lütfi Akyüz 9 Yıllık Görevini Teslim Etti

Bilecik
Erzurumlular Derneği Başkanlığı'nı 9 yıldır sürdüren Lütfi Akyüz, görevini, Bilecik Belediye Meclis üyeliği yapan Ebu Talip Dursun'a teslim etti.
Yapılan kongre sonrası yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bilecik İHA muhabirlerini ziyaret eden yeni Başkan Ebu Talip Dursun, 9 yıldır görev yapan Lütfi Akyüz'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Burada bir açıklamada bulunan yeni Dursun, "Kongremizi yaptık. 9 yıl Lütfü Başkan ile beraber yürüttük. Olağan normal kongre sırası geldi. Yeni yönetimle güçlü bir yönetim kurduk. Özellikle esnaflardan ve gençlerden güçlü bir yönetim kurmaya çalıştık. Biz ne kadar Erzurumlu olsak da Bilecik'te yaşıyoruz. Ata yadigarı topraklarda biz bayrak için, ezan için ezan dinmesin diye elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız. Erzurumlu dediğin zaman tarihinde her zaman devletin yanında yer almıştır. Yine devletimizin, milletimizin yer almaya devam edeceğiz. Eski Lütfü Başkan'a teşekkür ederiz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kısacası bu" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bilecik