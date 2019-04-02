Lütfi Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP OSMANİYE belediye başkan adayı Lütfi Öztürk oldu. DP adayı Lütfi Öztürk, OSMANİYE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? OSMANİYE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP OSMANİYE belediye başkan adayı Lütfi Öztürk ile ilgili seçim sonuçları ve OSMANİYE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP OSMANİYE belediye başkan adayı Lütfi Öztürk oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte OSMANİYE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. OSMANİYE aday yarışı ve OSMANİYE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

OSMANİYE Seçim Bilgileri

OSMANİYE belediyesi için toplam sandık sayısının 452 olduğu belirlendi.

OSMANİYE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 452 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

OSMANİYE belediyesi için katılım oranının ise % 79,83 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

OSMANİYE toplam seçmen sayısının ise 150.217 olduğu belirlendi.

OSMANİYE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 119.924 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP OSMANİYE Belediye Başkan Adayı Lütfi Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP OSMANİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Lütfi Öztürk, OSMANİYE yarışında % 0,34 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Lütfi Öztürk toplamda 381 adet oy sayısına ulaştı.

DP OSMANİYE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.