Lütfiye Atilla'dan Aile Destek Merkezine Ziyaret

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:14



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:14

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.Yenişehir ilçesi Seyrantepe TOKİ Aziziye Mahallesi'nde bulunan ADEM ziyaretinde kurumun işleyişi ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Atilla, daha sonra merkezi gezdi.Kursiyer olarak merkezden yararlanan kadınlarla bir araya gelen Atilla, kursiyerlerin sorun ve taleplerini dinledi.Atiilla, daha sonra kursiyerlerin merkezde ürettikleri çeşitli ürünleri inceledi.Atilla'ya yoğun ilgi gösteren kadınlar, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.