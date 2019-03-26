Lütfiye Atilla, Görme Engellilerle Yemekte Buluştu

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, görme engellilerle yemekte bir araya geldi.15 Temmuz Şehitler Parkında hizmete açılan Aktif Yaşam Merkezi'ndeki yemekte Atilla engellilerin sorunlarını dinledi.Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, hizmete giren Aktif Yaşam Merkezi'nin engellilerin ikinci adresi olacağını belirtti.Merkezin bütün engellilerin kullanımına uygun şekilde dizayn edildiğine işaret eden Atilla, merkezden tüm engellilerin yararlanacağını aktardı.Engelliler için ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın eksik kalacağını vurgulayan Atilla, bundan sonra da engelli vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla çalışmaların süreceğini dile getirdi.