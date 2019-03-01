AK Parti
Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam
, Kızılcahamam
'da ziyaretlerde bulundu.
Çam, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar
, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları İlçe Başkanı Merve Koçak
, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ahmet Yurt
, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, belediye meclis üyesi adayları ve ilçe yönetim kurulu tarafından karşılandı.
İlçe Başkanı Ahmet Barun'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çam, ardından esnafı ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'ye ve Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar'a destek istedi.
Çam, "Bugün Çamlıdere
ve Kızılcahamam'da seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda gördüğümüz tablo ilçelerimizde çok güzel bir rüzgar esiyor. Cumhurbaşkanımız ilçelerimize gelip ziyaretlerde bulunması ve benim gönlümün başkenti Ankara demesi biz Ankaralıları çok mutlu etti. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Çamlıdere'de Kızılcahamam'da da milletimiz Cumhur İttifakının yanında. Süleyman Başkanımıza da Özhaseki Başkanımıza da teveccüh çok fazla. İnşallah 30 günlük bir sürecemiz kaldı, bu süreci de en iyi şekilde değerlendirerek kazanan Cumhur İttifakı olacak." dedi.
AK Parti, Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam, Güncel
Kaynak: AA