Lütfü Savaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Lütfü Savaş oldu. CHP adayı Lütfü Savaş, Hatay büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Hatay büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Lütfü Savaş ile ilgili seçim sonuçları ve Hatay büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Lütfü Savaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Hatay büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Hatay aday yarışı ve Hatay seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Hatay Seçim Bilgileri

Hatay büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.421 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.421 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Hatay büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,51 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Hatay büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.068.544 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 913.719 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, Hatay yarışında % 55,17 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Lütfü Savaş toplamda 490.356 adet oy sayısına ulaştı.

Lütfü Savaş Kimdir?

1965 yılında Yayladağı'nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1984 yılında Eskişehir Anadolu Universitesi Tıp Fakültesi'ne girdi, 1990 yılında mezun oldu. 1990-1996 yılları arasında Kayseri ve Balıkesir'de Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2000 yılında uzmanlığını aldı. Aynı yıl Başkent Universitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'ne öğretim üyesi olarak girdi, hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarının kurulumunda görevler üstlendi. Savaş, 2007 yılında doçentlik unvanını aldı. 29 Mart 2009 yerel seçiminde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te ise CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Hatay büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.