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Lux Æterna Filmi

Lux Æterna filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lux Æterna filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.08.2019 16:53 Lux Æterna Filmi
Lux Æterna, bir film setinde cadılar hakkında hikayeler anlatan iki aktris, Béatrice Dalle ve Charlotte Gainsbourg’un hikayesini konu ediyor.


Yönetmen: Gaspar Noé
Senaryo: Gaspar Noé
Oyuncular: Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, Mica Arganaraz, Yannick Bono, Loup Brankovic, Stefania Cristian, Clara Deshayes, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Karl Glusman, Paul Hameline, Luka Isaac, Tom Kane, Abbey Lee, Félix Maritaud, Lola Perier
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Lux Æterna
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 50 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 20.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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