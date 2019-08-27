Lux Æterna Filmi

Lux Æterna, bir film
setinde cadılar hakkında hikayeler anlatan iki aktris, Béatrice Dalle ve Charlotte Gainsbourg’un hikayesini konu ediyor. Yönetmen:
Gaspar NoéSenaryo:
Gaspar NoéOyuncular:
Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, Mica Arganaraz, Yannick Bono
, Loup Brankovic, Stefania Cristian, Clara Deshayes, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Karl Glusman, Paul Hameline, Luka Isaac, Tom Kane, Abbey Lee, Félix Maritaud, Lola PerierFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Lux ÆternaYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
50 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
20.12.2019Lux Æterna Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.