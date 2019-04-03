Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor