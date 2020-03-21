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Luys TV'den "Evde Kal" kampanyasına destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde Kal" çağrısına Ermeni televizyonu Luys TV de destek verdi.

21.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:58
Luys TV'den
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde Kal" çağrısına Ermeni televizyonu Luys TV de destek verdi.
Türkiye'nin ilk Ermenice-Türkçe televizyon kanalı olan Luys TV'den yapılan açıklamaya göre, Hristiyan toplumunun kutsal günü olan pazar günü, Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek ayin, canlı olarak yayınlanacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Hristiyan toplumu üyelerinin dualarını yerine getirebilmeleri için yarın Feriköy Surp Vartanants Hristiyan Kilisesi'nde, Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın riyaset edeceği
pazar ayini saat 09.30'dan itibaren canlı yayınla Luys TV ekranlarında olacak.
Televizyon çalışanları için tüm sağlık önlemlerinin itinayla dikkate alındığını belirten Luys TV Yönetim Kurulu Başkanı Aram Kuran, şunları kaydetti:
"Luys TV'nin yayın hayatına başladığında bu yana kiliselerimizde gerçekleştirilen ayinleri dünyanın dört bir yanında yer alan izleyicilerimizle buluşturduk. Hristiyan toplum üyelerimiz ülkemizin bu zorlu süreçte mücadele ettiği Corona Pandemesi nedeniyle pazar ayinini canlı olarak Luys TV ekranlarından takip edebilecekler. En büyük temennimiz Corona Pandemesinin edeceğimiz dualarla alacağımız tedbirlerle son bulmasıdır. Bu vesileyle gecesini gündüzüne katan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve tüm sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç bilirim."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, TV, Güncel

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