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Lviv'de uçak pistten çıktı

Ukrayna'nın Lviv şehrinde kötü hava koşulları nedeniyle bir uçak pistten çıktı.

23.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:39Lviv'de uçak pistten çıktı
'nın şehrinde kötü hava koşulları nedeniyle bir uçak pistten çıktı.

Ukrayna'nın turizm şehirlerinden Lviv'de bir uçak pistten çıktı. Lviv Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna Havayolları'na ait bir uçağın pistten çıkması sonucu havaalanının geçici süreliğine çalışmayı durdurduğu belirtildi.

Havaalanı yayınladığı mesajda, "Bugün sabah saatlerinde kötü hava koşulları sebebiyle PS034 Lviv-Kyiv seferi Ukrayna Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. Yaralı yok. Yolcularla havayolu şirketi ilgileniyor" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

Ukrayna, Sabah, Lviv, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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