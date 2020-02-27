Haberler » Spor » Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti - Spor

Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.

27.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:42Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi , sahasında İtalyan devi 'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus, Lyon, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
27.02.2020 02:00:44