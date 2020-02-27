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Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.

27.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:56Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi , sahasında İtalyan devi 'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus, Lyon, Güncel

Kaynak: İHA

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