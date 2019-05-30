30.05.2019 17:53
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Lyon saldırganı IŞİD'le bağlantılı olduğunu itiraf etti

Lyon saldırganı IŞİD

Fransa'nın Lyon kentinde geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan sanık suçunu itiraf etti. 24 yaşındaki Cezayirli saldırgan sorgusunda, 13 kişinin yaralanmasına neden olan bomba düzeneğini kendisinin hazırladığını ve olay yerine yerleştirdiğini söyledi.

Fransa'nın Lyon kentinde geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. 24 yaşındaki Cezayirli saldırgan sorgusunda, 13 kişinin yaralanmasına neden olan bomba düzeneğini kendisinin hazırladığını ve olay yerine yerleştirdiğini söyledi. Zanlı ayrıca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle bağlantısı olduğunu da itiraf etti.

Saldırıyla bağlantılı olarak Cezayirli öğrencinin annesi, babası ve kızkardeşi de gözaltına alınmıştı.
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Kaynak: Euronews.com
Fransa, Lyon, Dünya