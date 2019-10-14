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Lyon'u Garcia çalıştıracak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon'un teknik direktörlüğüne Rudi Garcia getirildi.

14.10.2019 18:15Lyon'u Garcia çalıştıracak
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon'un teknik direktörlüğüne Rudi Garcia getirildi.
Bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrılan Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verilmesinden bir hafta sonra Rudi Garcia ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Fransız teknik adamla sözleşme imzalandı.
Garcia, kariyerinde ülkesinin Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille ve Marsilya takımlarının yanı sıra İtalyan kulübü Roma'yı da çalıştırdı.
Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.

Olympique Lyon, Fransa, Lyon, Spor

Kaynak: AA

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