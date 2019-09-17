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Lyon, Zenit ile yenişemedi!

Fransız ekibi Lyon, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Rus ekibi Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

17.09.2019 22:31Lyon, Zenit ile yenişemedi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu iki maçla başladı. F Grubu'nda Inter, Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

GOLLER AZMOUN VE DEPAY'DAN GELDİ

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Devler Ligi'nin 2. hafta maçında Lyon, Alman ekibi Leipzig'e konuk olacak. Zenit ise sahasında Benfica'yı konuk edecek.


Avrupa, Zenit, Lyon, Spor

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