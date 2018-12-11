M.başakşehir'de Galatasaray Mesaisi Başladı

11 Aralık 2018 Salı 14:16



11 Aralık 2018 Salı 14:16

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı mesaisi başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan Başakşehir'de dün akşamki Ankaragücü maçında ilk 11 oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma, koordinasyon, 5'e 2, dar alan oyun ve çift kale maç çalışması yaptı.(İHA)