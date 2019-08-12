Haberler» Spor» Haber

M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

- M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazırATİNA - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

12.08.2019 23:13
M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
- M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
ATİNA - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Açık olan bölümde ısınma hareketleri yapan futbolcular daha sonra koşu ve pas çalışma gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, basına kapalı bölümünde ise Olympiakos karşılaşmasının taktiğini çalıştı.
Antrenmanı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.
M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:28   Pedro Martins: "Başakşehir çok kaliteli bir takım, bu takımı ciddiye almamız gerek"
23:19   Okan Buruk: "Hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik, takımımıza güveniyorum"
23:13   M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
23:03   Yeni Malatyaspor tura odaklandı
21:39   Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi başladı - SİVAS
20:50   (Arşiv) Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, yeşil sahalara veda etti
20:39   Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor