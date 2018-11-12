M.Caner Alper'in Kaleminden!

Zenne ve Çekmeceler filmlerinin senaristi ve yönetmeni M.Caner Alper'in anılarını kaleme aldığı Temiz Aile Çocuğu, 16 Kasım'da okurlarla buluşacak. hep kitap'ın yayımladığı Temiz Aile Çocuğu okurlara; M.Caner Alper'in, "Ne olursan ol, sıradan olma" diyen annesiyle yaşadığı çatışmaların içinden geçerek kimliğe, cinsiyete, aykırı duruşa dair etkileyici tespitlere de dokunan bir yolculuk sunuyor.

Hayatta en kötü şeyin sıradanlık olduğunu söyleyen annesine duyduğu hayranlığı, her türlü "başka"lığın onaylanmadığını anladığında ise yaşadığı hayal kırıklığını, annesiyle ve çevresiyle girdiği çatışmaları içten bir dille paylaşan M.Caner Alper okurları, toplumun kabul ettiği değerlerin dışında olmanın getirdiği zorluklar üzerine de düşündürüyor.

Temiz Aile Çocuğu, 16 Kasım'dan itibaren hep kitap logosuyla raflarda yerini alacak.