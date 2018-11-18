Havalimanı Metrosunun Zeytinburnu Durağı Yolcu Alımına Kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbuldan yapılan açıklamaya göre, M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatıldı.
İSTANBUL METRODAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul,Zeytinburnu
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Zeytinburnu durağının kapatılış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
18 Kasım 2018 Pazar 20:07