M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 2 trilyon 248 milyar lira seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı, yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 247 milyar 971 milyon 517 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 5 Temmuz'da 2 trilyon 221 milyar 626 milyon 942 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,62 artarak 180 milyar 999 milyon 249 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,01 artışla 279 milyar 541 milyon 58 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,87 artışla 792 milyar 694 milyon 907 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,25 yükselerek 765 milyar 84 milyon 76 bin lira oldu.

Kaynak: AA