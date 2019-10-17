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M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 435,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

17.10.2019 14:46M3 para arzı arttı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 435,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 11 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 1,9 artışla 2 trilyon 435 milyar 237 milyon 294 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 4 Ekim'de 2 trilyon 389 milyar 939 milyon 409 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,06 yükselerek 207 milyar 416 milyon 118 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,86 artışla 306 milyar 448 milyon 856 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,95 artışla 855 milyar 607 milyon 626 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 3,44 yükselerek 818 milyar 339 milyon 674 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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